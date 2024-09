De Carlo mira di bronzo Sul podio per il terzo anno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Per ilconsecutivo Francesco Desi conferma sulai campionati italiani di tiro rapido sportivo. Dopo ildi due anni fa dietro a due campioni affermati tra cui il suo idolo Giacomo Bolzoni e l’argento dello scorsoa Caserta, infatti, il giovane atleta di Castelfiorentino è riuscito a portare a casa un’altra medaglia dianche quest’a Cascina. Nello scorso fine settimana ha gareggiato nella categoria A semiauto, il secondo livello nazionale dietro alla categoria super A, insieme ad altri 19 concorrenti e vinta da Antonio Clemente di Lucca. A rendere ancor più prestigiosa la trasferta pisana il piazzamento tra i dieci migliori tiratori italiani in assoluto. Un’ascesa finora senza ostacoli quella del 26enne di Castelfiorentino, che anche quest’ha dimostrato di non soffrire il passaggio di categoria dalla B alla A.