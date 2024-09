De Akker avventura europea | Squadra cambiata siamo pronti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Voglia di stupire ed essere protagonista nelle competizioni europee. La Desi presenta e lo fa nella cornice del ristorante Strakkino e si appresta a partire per Aix-en-Provence dove da domani è in programma il girone eliminatorio di Euro Cup. "Ho massima fiducia nei miei collaboratori e in chi ha fatto– sottolinea il patron Alberto Vecchi –. Abbiamo cambiato tanto, del gruppo dell’anno scorso sono rimasti pochi elementi, ma pensavamo fosse arrivato il momento di cambiare". In pochi anni la scalata è stata continua per la società rossoblù. "In 6 annisaliti dalla serie D alla A1 e adesso all’EuroCup. Ci attende la prima esperienza, giocheremo venerdì con lo Jug Dubrovnik, sabato con Panathinaikos e Ludwisburg e domenica con i padroni di casa del Pays Aix. L’obiettivo è uno dei primi due posti per passare il turno.