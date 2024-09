Dal professor Moio attacco inappropriato al vino biologico Mammuccini Federbio difende il comparto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Non sono andate giù lisce allale dure prese di posizione e le critiche suldeldelLuigi, sul settimanale Tre Bicchieri di una settimana fa. Il produttore dicampano, che attualmente è presidente dell'Oiv, l'Organizzazione internazionale della vigna e del, aveva sollevato dubbi sulla capacità deldi affrontare le sfide della crisi climatica, sollevando dei dubbi anche sui fondamenti scientifici del metodo di produzione, adottato in tutto il mondo e soprattutto in Italia, con un peso notevole in Europa.