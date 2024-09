Coppa Italia il derby è della Samp | decide Barreca ai rigori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Genova, 25 settembre 2024 – IlLanterna lo vince la. Fa festa la metà blucerchiata di Genova per il successo in rimonta e aisquadra di Sottil che va dunque avanti ine affronterà la Roma. La Doria si era ritrovata sotto dopo pochi minuti, errore di Romagnoli e bel destro di Pinamonti, ma l’ingresso di Borini ha deciso la partita con il colpo a sette dalla fine che ha trascinato la contesa aidopo un bel primo tempo, tante emozioni, e una ripresa più compassata e lenta, ma pur sempre tesa. Aiè stato fatale l’errore di Zanoli a oltranza, mentre l’exha trafitto Leali portando ladoria agli ottavi di finale. Delusione genoana per un secondo tempo giocato sotto ritmo e per un pareggio evitabile a pochi minuti dalla fine.