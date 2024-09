Como che beffa | Raphael Varane si ritira a soli 31 anni Ma rimarrà nel club con un nuovo ruolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Dicono che tutte le cose belle devono finire. Emozioni incredibili, momenti speciali e ricordi che dureranno per tutta la vita. Riflettendo su questi momenti, è con immenso orgoglio e sentimento di soddisfazione che annuncio il mio ritiro dal gioco che tutti amiamo”. Sarebbe dovuto essere il top-player e il fiore all’occhiello dell’ambizioso calciomercato dele invece, dopo l’infortunio al ginocchio in Coppa Italia contro la Sampdoria e l’esclusione dalla lista della Serie A,ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. La chiusura di un cerchio per uno dei difensori più vincenti degli ultimi dieci. “Sono caduto e rialzato mille volte, e questa volta, è il momento di fermarmi e appendere gli scarpini al chiodo con la partita finale vincendo un trofeo a Wembley”.