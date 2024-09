Cgil e Uil contro il Ddl sicurezza | Azzera la libertà e il diritto di manifestare il proprio dissenso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl maltempo e il forte acquazzone nel primo pomeriggio di oggi hanno fatto rinviare il presidio sotto la Prefettura di Benevento per protestareil Decreto Legge. Ma lae la Uil, organizzatori della protesta, contestano un provvedimento che ritengono reprima ile limiti i diritti fondamentali dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani, dei cittadini. Nel pomeriggio i sindacati sono stati ricevuti ugualmente dal Vice Prefetto Maria De Feo per consegnare un documento. L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione, dicono i sindacati, per le misure diche, anziché garantire la tranquillità e il benessere della popolazione, finiscono per colpire lecivili e i diritti di espressione.