Carlo Aloia chi è il partner di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tra i ballerini professionisti scelti da Milly Carlucci per l’edizione dicon le2024, c’è il nome didi(e non Angelo Madonia, con cui l’imprenditrice ha una storia). Forse per chi ha seguito Baila!, programma Mediaset datato 2011, condotto da Barbara D’Urso, non è un nome nuovo. Scopriamo la vita, la carriera e i successi di. Chi è: carriera e vita privata Tra i volti dicon le2024 c’è, nuovo ballerino professionista: originario di Roma (è nato il 3 marzo 1986), per ben due volte è stato Campione Italiano di latino-americano. Inoltre, è arrivato in finale in diversi campionati nazionali e internazionali. Tanti i lavori che ha svolto durante la sua carriera, dal momento in cui ha lavorato anche come fotomodello.