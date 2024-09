Calciomercato Adam Ounas ha trovato squadra | c’è una brutta notizia per il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilnon si ferma mai, l’exha, ma c’è unache non farà piacere al club partenopeo. Continua la preparazione delin vista della prossima gara, ovvero quella che vedrà ladi Antonio Conte affrontare il Palermo – formazione che milita in Serie B – al Maradona, per il match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Molto probabile che l’allenatore azzurro opti per un ampio turnover, ma senza stravolgere l’intera. Dovrebbero quindi scendere in campo tanti calciatori che hanno avuto poco spazio fin qui in campionato. I tifosi si augurano di poter vedere in campo in particolare Rafa Marin, calciatore arrivato dal Real Madrid e sul quale ci sono grandissime aspettative per il futuro.