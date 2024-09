Berrettini-Van De Zandschulp oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Tokyo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Matteoaffronterà Botic Van Denel primo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della capitale giapponese. Il campione romano è in fiducia dopo la fase a gironi della Coppa Davis a Bologna dove, nel suo terzo ed ultimo impegno, ha sconfitto in rimonta proprio il top settanta olandese, con cui in carriera è in vantaggio per 3-0 nel bilancio degli scontri diretti. Quest’ultimo, però, è reduce da due ottime partite vinte nelle qualificazioni, grazie alle quali ha potuto saggiare al meglio le condizioni di gioco. Nel turno decisivo, inoltre, ha lasciato soltanto cinque game al giovane pesarese Luca Nardi. Nonostante la pericolosità dell’avversario, a maggior ragione su questo tipo di superficie, saràa partire favorito in base alle quote dei bookmakers.