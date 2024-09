Atalanta il tecnico Gasperini | Tutte queste reti incassate mi preoccupano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bergamo, 25 settembre 2024 – Frenata. La sconfitta casalinga nel derby contro il Como e’ la terza in cinque partite, come non capitava conin panchina dal 2016, dal suo esordio sulla panchina nerazzurra. Sconfitta dolorosa per la classifica, perché la Dea in vantaggio alla fine del primo tempo era virtualmente quarta, a 9 punti, a due lunghezze dalla vetta, quando la gara sembrava in discesa dopo il vantaggio realizzato da Zappacosta e un dominio tattico che faceva presagire il raddoppio. “Abbiamo avuto poca energia, abbiamo sofferto già nel finale di primo tempo, poi quell’inizio di ripresa devastante con tre gol subiti e da lì è stato difficile recuperare. Alcuni elementi erano svuotati. Serve una dose di umiltà e anche di motivazione, che deve essere alta perché vincendo avremmo potuto essere in un’ottima posizione in classifica.