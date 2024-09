?? Pisa-Cesena | Preview del Match di Coppa Italia e Pronostico ??

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Mercoledì si accenderanno le luci sull’Arena Garibaldi per il sedicesimo di finale ditra, entrambe formazioni di Serie B. Curiosamente, queste due squadre si ritroveranno nuovamente a distanza di dieci giorni, questa volta per ildi campionato. Il, sotto la guida di Filippo Inzaghi, ha impressionato eliminando il Frosinone con un netto 3-0 ai trentaduesimi e attualmente domina la classifica di Serie B con 14 punti, frutto di quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Dall’altra parte, ilsi presenta con ancora più entusiasmo dopo aver eliminato il Verona al Bentegodi, vincendo per 2-1. Anche in campionato i romagnoli hanno iniziato forte, con due vittorie e due pareggi nelle prime giornate. La squadra vincente di questo scontro avrà l’onore di affrontare l’Atalanta agli ottavi di finale al Gewiss Stadium.