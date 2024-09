Vivo dentro un cassonetto per la raccolta dei vestiti perché è il letto più comodo in cui abbia mai dormito | la confessione del senzatetto Nigel

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Ha commosso l’opinione pubblica britannica la storia di(ma non è il suo vero nome) che ha 52 anni e si è costruito una casa all’interno di unper ladeiusati, vicino al parcheggio di una chiesa a Erdington, Birmingham, nel Regno Unito.è finito in mezzo ad una strada, dopo aver vissuto in una casa di tossicodipendenti a Northampton. Cinque settimane fa ha trovato unaperto e lì è nata la sua nuova “casa”, dove rifugiarsi dopo intere giornate passate a mendicare in giro per la città. “È ilpiùin cuimai”, ha confessato al blog Birmz is Grim l’uomo. Oltre a biancheria e piumoni,si è organizzatoilanche una “biblioteca” con una selezione di libri e uno “scaffale per le birre”.