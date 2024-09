Thunderbolts* | svelato l’inaspettato legame di Scarlett Johansson con il film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 24 settembre 2024)dicon ilPoco dopo cheha ricucito i rapporti con la Disney – l’ormai ex amministratore delegato Bob Chapek ha tentato di rinnegare il suo accordo per ottenere una parte dei profitti di Black Widow distribuendo ilsu Disney+ – si è parlato di una futura produzione dell’attore in un progetto del MCU. Il suo periodo nei panni di Natasha Romanoff si è concluso definitivamente in Avengers: Endgame e, dopo essere tornata per ilsolista ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, per lasembrava davvero essere finita. In rete si è parlato di un possibile coinvolgimento della veterana del MCU in una serie di Blonde Phantom su Disney+, ma un comunicato stampa inviato dalla Disney conferma che lasarà produttrice esecutiva di