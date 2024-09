Scomparsa da 16 anni poi l’orrore | cosa ha fatto l’ex fidanzato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Una sparizione misteriosa e un caso rimasto irrisolto per ben 16. Nel 2008 una ragazza di 30scomparve nel nulla, e da allora non si è saputo più niente di lei. Sino al mese scorso, quando purtroppo è emersa un’orribile verità. Ildell’epoca della 30enne, che oggi ha cinquant, ha confessato di aver ucciso la sua compagna durante una lite e di avere successivamente nascosto il suo corpo in una valigia. Poi ha deciso di seppellirla sotto alcuni strati di mattoni e cemento sul balcone dell’appartamento in cui vivevano. Nessuno lo avrebbe saputo se non fosse stato per un addetto alla manutenzione, che ha scoperto i resti della vittima mentre eseguiva dei lavori di routine. Il ritrovamento del corpo e l’arresto Il terribile episodio criminale è avvenuto in Corea del Sud, nella città di Geoje, nel Sud del Paese.