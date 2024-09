Salone Franchising Milano dal 26 al 28 settembre 2024 presso l’Allianz Mico

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilsi conferma un settore in crescita: nel 2023 giro d’affari che sfiora i 34 mld di Euro (+ 9,9% rispetto all’anno precedente)– Oltre 130 aziende, nuove iniziative di formazione, importanti partnership e alleanze.è pronto ad aprire le sue porte agli aspiranti imprenditori, ma anche a quei professionisti che hanno un’attività già avviata e puntano a farla crescere: l’evento dedicato aled al retail organizzato da Fierasi terrà dal 26 al 28. Novità nel layout e nei contenuti caratterizzeranno l’appuntamento, che si appresta a replicare e superare il successo della scorsa edizione, rinnovando le opportunità per franchisor e franchisee. Come confermano i dati di Asso, il settore continua a crescere a ritmo sostenuto.