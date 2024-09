Pietra d’inciampo in piazza Castello ricorda Gianfranco Lupatini morto nel campo di concentramento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) "In Lodi abitava, nato nel 1915, internato militare Stalag XI-A, assassinato il 4.4.1944 a Gross Lubars". Così si legge sulladi inciampo posata domenica mattina ine dedicata al lodigianonel 1944 in undinazista. Il giorno della posa non era casuale: il 22 settembre è dedicato alla Giornata dell’Internato Lodigiano. Secondo le stime approssimative furono almeno 4.300 i lodigiani rinchiusi nei campi. Lanuova va ad arricchire la città dopo quelle messe in via Ottone Morena, corso Archinti, all’Ospedale Vecchio e un’altra in, 5 in totale a cui si aggiunge la lapide inBroletto in memoria degli internati militari. L’Anei Lodi (Associazione Nazionale Ex Internati nei lager nazisti) ha posto sempre domenica mattina una corona sulla lapide in Broletto.