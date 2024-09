Pendolari e treni tra disagi e ritardi Il comitato convocato in Regione | Nuove carrozze entro inizio anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) All’incontro del 9 ottobre prossimo sulla situazionenella linea aretina, ci sarà anche ilValdarno. Lo ha annunciato in queste ore il portavoce dell’associazione, Maurizio Da Re, che ha annunciato la decisione dell’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli di invitare anche i rappresentanti dei viaggiatori alla riunione dei sindaci del Valdarno aretino e fiorentino con, Rfi etalia per discutere delle problematiche che riguardano la tratta Arezzo-Firenze. Si terrà alle 14,30 in videoconferenza. "L’incontro – ha aggiunto Da Re - è la continuazione di quello dello scorso 16 aprile, quando furono presentate da Rfi delle possibili soluzioni alle criticità di alcuniutilizzati daidel Valdarno e di Arezzo, proposte che furono poi in larga parte bocciate dalcon una specifica consultazione interna coi