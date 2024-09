Pavel Durov cede Telegram cambia tutto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 24 settembre 2024) Un mese per la metamorfosi diè stato arrestato in Francia lo scorso 24 agosto, per non aver fermato il diffondersi sull'app di contenuti legati a pedopornografia, riciclaggio di denaro e traffico di droga. A 30 giorni dal fermo, lo stesso fondatore ha annunciato un cambio storico per, che d'ora in poi fornirà gli indirizzi Ip e i numeri di telefono degli utenti alle autorità, in caso di richieste legali legittime. Il cambio di rotta non sorprende perché era inevitabile dopo cheera stato bloccato dalle autorità francesi, evitando il carcere con il pagamento di 5 milioni di euro per la cauzione e restando in Francia per rispondere alle esigenze della polizia parigina.