Nuovi autovelox sulle strade del Lazio | queste le postazione della settimana 23-29 Settembre 2024

(Di martedì 24 settembre 2024) Nellada lunedì 23 a domenica 29, la Polizia Stradale intensificherà i controllivelocità su alcune delle principali arterie delcon gli agenti che utilizzeranno telelaser emobili per rilevare il superamento dei limiti consentiti, concentrandosi su due grandi autoprovincia di Roma. Giorni einteressate dai controlli Giovedì 26: i controlli saranno effettuati sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo. Sabato 28: gli agenti si sposteranno sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia per ulteriori rilevazioni. Inoltre, sulla A12 Roma-Civitavecchia, l’entrata di Fregene-Maccarese sarà chiusa per due notti in entrambe le direzioni, a causa di lavori programmati. L'articolodelle23-29proviene da Dayitalianews.