Moto gp Espargaro duro con i commissari | Sono incompetenti

(Di martedì 24 settembre 2024) Bologna, 24 settembre 2024 – Fa ancora molto discutere il sorpasso di Enea Bastianini all’ultimo giro del gran premio dell’Emilia Romagna a Misano. In alcuni casi è stata messa in risalto la durezza del sorpasso su Martin, con tanto di contatto, in altri il fatto che Bastianini, per superare, abbia messo due ruote fuori pista. La direzione gara non ha preso provvedimenti e i piloti spagnoli hanno criticato duramente la decisione. Martin e Marquez hanno parlato chiaro dopo la gara ‘Bastianini ha messo due ruote fuori dal cordolo, questo è un precedente’, le parole dei due, e tra l’altro Jorge promette battaglia ‘se dovrò esserelo farò tanto la direzione gara non potrà fare nulla dopo questo precedente’. Insomma, dichiarazioni da battaglia. A queste si è accodato anche Aleix, che è stato ancora più severo su Freddie Spencer, il capo dei giudici della direzione gara.