Milan Fonseca torna a sedersi comodamente e si gode lo spettacolo Leao a parte…

(Di martedì 24 settembre 2024) La vittoria deldipermette al tecnico portoghese dirsi un momento di serenità. Ma con Rafaelbisogna Adesso che ha messo in Gabbia l’Inter nel derby, il clima in Casaa tendere al sereno. Il colpo di testa di Matteo che al 89esimo ha schiantato i nerazzurri nella stracittadina di domenica sera ha ridato il sorriso all’ambiente rossonero dopo giornate di musi lunghi. In prims a mister Pauloche, nonostante l’apparente imperturbabilità espressa alla viglia, si sentiva sul banco degli imputati e con una panchina che scottava sotto il sedere. Invece la sua scelta di andare all’attacco, in tutti i sensi, ha pagato e non solo nel risultato.