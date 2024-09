Mariama Diop la più bella di Lombardia sulle orme di Sophia Loren | Miss Italia? Sono felice come se avessi vinto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Alla finale di2024 la bergamascaha sfiorato la vittoria. La ragazza di colore nata a Treviglio e residente a Caravaggio si è classificata terza ricevendo tantissimi elogi. Il titolo è andato alla toscana Ofelia Passaponti, al secondo posto Elisa Armosini, sarda di Arzachena. La finale dell’edizione 2024 si è svolta a Porto San Giorgio.è rientrata ieri sera dalle Marche. “fiera di me, non ho rimpianti”, fa notare, 19 anni. In genere una ragazza reduce dalla finalissima ditorna a casa felicissima. “Io invecetriste – afferma– perché da ieri pomeriggio ho dovuto abbandonare ragazze magnifiche, compagne di viaggio bellissime. Sicomportate tutte da amiche vere, è un dolore non averle più accanto a me. Non vedo l’ora di riabbracciarle”.