Manovra Pensioni 2025 | cosa succederà a quota 41 e quota 103 nella riforma?

(Di martedì 24 settembre 2024) Il patronato Inac-Cia ha pubblicato sul suo sito ufficiale un comunicato sulle misurestiche al vaglioprossima Legge di Bilancio, con particolare attenzione alle misure41 e103. Il governo si trova a dover pianificare la prossimafinanziaria in un contesto di spazi finanziari ridotti e limitata capacità di. Prima di poter valutare approfonditamente lastica, l’esecutivo deve trovare le risorse necessarie per confermare diverse agevolazioni fiscali in scadenza a dicembre. Tra queste, spiccano il taglio del cuneo fiscale e contributivo, i fringe benefit e le aliquote IRPEF, che influenzano direttamente il netto in busta paga dei lavoratori.