Ma quello non è Chris Martin dei Coldplay? | i clienti di un bar sorpresi dal cantante che si è presentato con parrucca e occhiali – IL VIDEO

(Di martedì 24 settembre 2024) Un uomo col palloncino rosso con lunghi capelli espessi come fondi di bottiglia è salito sul palchetto del karaoke bar Dino’s Lounge di Las Vegas per intonare il nuovo singolo dei, “All My Love”. Eppure tra ic’è chi ha storto il naso. Un po’ la mimica e un po’ i lineamenti hanno tradito. Eh si perché sotto mentite spoglie ilsi è infilano nel bar per sondare il terreno in merito al gradimento del nuovo brano. Quindi quale migliore occasione per un travestimento ad hoc? La ballad “All My Love” è tratta dal decimo album in studio dei, “Moon Music”, in uscita il 4 ottobre. “Che piova o diluvi, sono tutto tuo“, ha cantato, ondeggiando avanti e indietro tra le urla e le grida del pubblico, abbracciando una fan a metà canzone. Poi il momento dello svelamento: “Grazie mille a tutti. Vi sono così grato Grazie, Dino’s.