LoveFrom Moncler | Jony Ive debutta nell’outerwear al fianco di Remo Ruffini

(Di martedì 24 settembre 2024) Amicizia, attenzione al dettaglio e passione: sono queste le parole chiave su cui si basa, la nuova collezione realizzata in collaborazione traIve. «Lavorare conè un’esperienza che ti porta fuori dall’ordinario non solo perchéè un’icona internazionale e una leggenda vivente del design» afferma«Lavorare con lui è anche un’esperienza straordinaria, poiché ti permette di capire che il processo creativo si nutre anche di amore, amicizia, e rispetto». Dopo aver passato oltre due decenni come Chief Design Officer in Apple,Ive segna il suo debutto con(collettivo creativo di designer, architetti, musicisti, registi e artisti fondato nel 2019 con l’amico Marc Newson) nel mondo dell’outerwear aldell’amico, Presidente e Amministratore Delegato di