Liga 2024 2025 | vittoria col brivido del Real Madrid sull’Alaves ok il Siviglia

(Di martedì 24 settembre 2024)colper ilcontro l’Alaves nella settima giornata della: i Blancos si impongono per 3-2 dopo aver subito due gol ravvicinati negli ultimi minuti e restano in scia del Barcellona, impegnato domani contro il Getafe. Dopo nemmeno un minuto, Lucas Vazquez porta avanti i suoi sfruttando uno spunto sulla sinistra di Vinicius. È invece Bellingham a servire al 40? Mbappé, che buca centralmente la difesa ospite e batte Sivera. In avvio di ripresa, Rodrygo mette il punto esclamativo al match con una grande discesa sulla destra chiusa con un potente diagonale sul secondo palo. Quando l’incontro sembrava avviato alla conclusione, Benavidez trova un bel gol dalla distanza con un piattone di sinistro che bacia il palo prima di insaccarsi in rete.