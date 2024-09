L’ex campione olimpico Rossi | Dopo l’infarto è iniziata una seconda vita

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Milano, 24 set. (Adnkronos Salute) – “Durante una gran fondo di bicicletta ho avuto un malessere, pensavo fosse una congestione ma sentivo che c’era qualcosa che non andava in tutto il mio corpo. Mi sono fermato, ho chiamato l’ambulanza e dal tracciato hanno capito che stavo avendo un infarto. In quel momento èuna mia, mi sono reso conto che non ero più l’atleta che ha vinto le Olimpiadi, ma che potevo essere anch’io soggetto a questi imprevisti”. Così Antonio, vincitore di 3 medaglie d’oro olimpiche nella canoa, in occasione del lancio della campagna Novartis ‘Da quore a cuore’ oggi a Milano, ha raccontato dell’evento cardiovascolare che ha avuto nel 2021.