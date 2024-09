Italia ancora afflitta dal maltempo | dal Veneto a Salerno è emergenza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 24 settembre 2024) AGI - Non allenta l'ondata diche ha investito l'nelle ultime ore. Nel pisano risultano dispersi un bambino di 5 anni e sua nonna. Inil presidente Luca Zaia posta le foto dell'esondazione dei fiumi Avenale in centro a Castelfranco e del Muson ad Asolo, allagando case e scantinati e scrive "Oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco in corso; sono state attivate le squadre delle province di Vicenza, Padova, Treviso e della Città Metropolitana di Venezia oltre ai volontari ANA". Ma per rendersi conto della situazione basta seguire i canali social dei Vigili del Fuoco che mostrano le squadre di intervento impegnate nell'aiuto alla popolazione. Notte di temporali intensi in Friuli Venezia Giulia Notte di piogge intense e temporali in Friuli Venezia Giulia a partire dalle 22 di ieri sera. L'Intensità delle piogge è quindi aumentata dalle 23.