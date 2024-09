Inghilterra la pioggia causa una voragine allo stadio di Wimbledon | rinviato il match contro il Newcastle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Non andrà in scena oggi la sfida travalevole per i sedicesimi di finale della Coppa di Lega inglese. A portare al rinvio delsono state le forti pioggie che si sono abbattute su Londra e in particolare sul Cherry Red Records Stadium dell’AFCndo danni di non poco conto. Delle vere e proprie voragini si sono infatti aperte sul prato dell’impianto anche conosciuto come Plough Lane. “Ci dispiace informare i tifosi che, adelle vaste inondazioni notturne del fiume Wandle e delle aree circostanti, compreso il nostro Cherry Red Records Stadium, la partita del terzo turno della Coppa di Lega di martedì serailUnited è stata rinviata”, è quanto ha affermato l’Afcin una nota. Ilverrà giocato il prossimo 1 ottobre in altra sede. This is the state of AFC’s pitch after overnight flooding.