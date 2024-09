I sindacati contro Arriva | Situazione insostenibile più fondi al trasporto pubblico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024) Bergamo. Trattamenti economici non adeguati, carenza cronica di personale, orari di lavoro sempre più impegnativi e gravosi, la scarsa sicurezza quotidianamente registrata sui mezzi e alle fermate. È stata avviata la procedura di raffreddamento e sciopero per il personale diItalia in provincia di Bergamo. L’hanno dichiarata le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl, che hanno inviato lo scorso 12 settembre la dovuta comunicazione all’azienda, oltre che all’Osservatorio sugli scioperi, alla Commissione di Garanzia, alla Prefettura di Bergamo e all’Agenzia Provinciale per illocale.