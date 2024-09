Giulia Arnoldi | Il mio Campiello contro le guerre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

"Perché volevo legare il presente al passato. Si tende a pensare che lemondiali non potranno più ripetersi, invece io credo ci sia un filo rosso che accomuna ogni conflitto armato: l'insensatezza e la crudeltà, in primo luogo. E poi il racconto mi è stato ispirato da un viaggio d'istruzione sull'altopiano di Asiago.