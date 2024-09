Cosa non abbiamo fatto vedere Omicidio confessato a Pomeriggio 5 il giornalista svela cosa è successo davvero con Lorenzo Carbone

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) “Non ce l’ho fatta. Sono stato io. Sto male”. Hain diretta tv, a5,, 50 anni, figlio dell’80enne Loretta Levrini, trovata strangolata nel letto di casa, ieri sera, a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena. Arrivato davanti alla casa della madre, dove c’era una troupe del programma pomeridiano di Mediaset, l’uomo ha: “Non lo so, non ce la facevo più!”. “Mia madre era tra la demenza e l’Alzheimer e a volte diceva cose Non ce la facevo più, è stato d’istinto, non lo so perché” ha detto l’uomo alle telecamere di5. Quando l’inviato, Fabio Giuffrida, gli ha chiesto se avesse voluto chiamare i Carabinieri,ha risposto “Sì” e ilha allertato i militari. “Come sto? Sto male” ha detto ancora il 50enne, aggiungendo di averla uccisa “perché non riuscivo a gestirla.