Coppia in cerca di aiuti va a fuoco il casolare Le istituzioni | Una soluzione in tempi rapidi

(Di martedì 24 settembre 2024) Nella notte fra venerdì e sabato erano stati al centro di un’aggressione. Domenica pomeriggio, ilnel quale avevano trovato rifugio ha preso. È sempre più estrema la situazione in cui si trovano a vivere Sandra Cioni, 47 anni, di Lastra a Signa, e Pasquale Termini, 40 anni, di Signa. Entrambi, dopo aver perso casa e lavoro, sono finiti a dormire in unabbandonato di Signa, senza acqua, né luce e possono contare solo su un pasto al giorno da dividere, garantito dai servizi sociali di Lastra. Giovedì scorso avevano contattato il nostro giornale proprio per lanciare un appello, ma la notte successiva l’uomo era stato aggredito da un altro occupante del rudere in cui si erano trasferiti. Ferito gravemente alla testa con un oggetto appuntito, il 40enne è stato portato in ospedale.