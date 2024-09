Cagliari domani incontro tra sindaco e società per il nuovo stadio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024)mattina alle 11 si terrà untra i nuovi vertici dell’amministrazione comunale die lacalcistica per parlare del futuro del. “Sarà l’occasione per affrontare la pratica e discutere di finanziamenti, fruibilità, fattibilità ed eventuali prospettive oltre lo”, ha spiegato l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, che sarà presente insieme alMassimo Zedda. Entro novembre è atteso il responso dell’assessorato regionale dell’Ambiente, mentre, dopo il Paur, il consiglio comunale didovrà pronunciarsi sulla pubblica utilità dell’opera, che il Comune aveva già deliberato, ma ora il progetto è cambiato. A febbraio 2025 è prevista la gara internazionale, mentre tra maggio e giugno, secondo il programma, dovrebbe prendere il via il cantiere.traper ilSportFace.