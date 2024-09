Cagliari-Cremonese 1-0 Stroppa | Nel gioco del calcio bisogna fare gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “Neldelgol. Su questo siamo stati meno bravi di loro e ne paghiamo le conseguenze. Sono gli episodi che fanno la differenza in qualsiasi sport, soprattutto nel. La mentalità e non solo la tecnica consentono di portare a casa il risultato. Abbiamo pagato gli episodi”. Lo ha detto l’allenatore della, Giovanni, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il: “La loro squadra non ha nulla da perdere, deve continuare così. Nicola è un amico, ma questa mia considerazione è basata sulle prestazioni viste in campo”.1-0,: “Neldelgol” SportFace.