Biden | La pace è ancora possibile

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 24 settembre 2024) 20.19 "Una guerra generalizzata non è nell' interesse di nessuno. Anche se c'è un inasprimento della situazione, una soluzione diplomatica è sempre". Lo ha detto il presidente statunitense Joeriferendosi alla crisi libanese durante il suo intervento all' Assemblea generale dell'Onu. La trattativa in Libano "rimane l'unica viaverso una sicurezza duratura consentendo alle persone" in Israele e Libano "di tornare a casa in sicurezza". Cosìnel suo ultimo discorso all'Onu da presidente.