WWE | L’affare Penta-Rey Fenix si complica tra smentite e cavilli contrattuali sarà dura

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il futuro dei Lucha Bros,El Zero e Rey, sembra essere avvolto in un velo di mistero e contraddizioni. Dopo mesi di speculazioni su un loro possibile passaggio alla WWE, emergono nuovi dettagli che mettono in discussione le voci circolate finora. Voci di Corridoio eRecentemente, si era diffusa la notizia che Reyavessero firmato con la WWE o che un annuncio fosse imminente. Gli ex campioni di coppia dell’AEW sono stati al centro di rumors riguardanti un loro trasferimento per diversi mesi, e sembravano non fare mistero del loro desiderio di lasciare l’AEW. Tuttavia, l’idea che i Lucha Bros avessero già firmato con la WWE è stata smentita. La Situazione Contrattuale Secondo quanto riportato, Reyè ancora sotto contratto con l’AEW, e la transizione verso la WWE potrebbe non essere così semplice come inizialmente previsto.