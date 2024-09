WWE | Annunciata la data di vendita dei biglietti per WrestleMania 41

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 23 settembre 2024) La stagione diè sempre un momento emozionante, e lo è ancora di più per quei fortunati fan che riescono ad accaparrarsi iper il grande evento. Il conto alla rovescia per la messa indeidi41 è iniziato. Lo show si terrà il 19 e 20 aprile 2025 presso l’Allegiant Stadium a Paradise, Nevada. Questa sarà la seconda volta chesi svolgerà nell’area di Las Vegas, dopoIX al Caesars Palace nel 1993. La WWE ha diramato un comunicato stampa il 23 settembre, in cui ha dettagliato i piani per il rilascio deiper la 41ª edizione dello show degli show. Le date di pregenerale per41 Iper41 saranno disponibili per l’acquisto a partire da venerdì 25 ottobre tramite Ticketmaster.