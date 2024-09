Warner Bros Discovery commenta gli ascolti di Amadeus | i dati dettagliati

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il comeback televisivo diè stato chiacchieratissimo e ieri ha raccolto davanti allo schermo 926.000 persone per Chissà Chi È con oltre il 5% sul Nove (1.600.000 spettatori con l’8.8% di share in simulcast) e Suzuki Music Party sul Nove è stato visto da 628.000 spettatori e il 4.6% di share (considerando il simulcast 968.000 spettatori e il 7.1%). Oggi c’è chi festeggia e chi parla di risultato sotto le aspettative. Aperò sono più che soddisfatti di questi risultati. Molti stanno facendo un confronto con il debutto di Fabio Fazio di un anno fa, la prima puntata di ‘Che tempo che fa’ raccolse il 10,5% di share sul Nove e il 13% nel totale delle emittenti in simulcast. Ma parliamo di un altro pubblico e un altro programma., i commenti aglidi