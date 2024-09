WandaVision | lo sceneggiatore rompe il silenzio sull’arco narrativo controverso di Scarlet Witch

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024): loildiPer un certo periodo, sembrava che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige volesse puntare tutto su un cesto a forma di Rick & Morty. Ha scelto alcuni sceneggiatori di quella serie per lavorare alla Saga del Multiverso, tra cui Jeff Loveness e Michael Waldron. Il primo ha scritto Ant-Man and The Wasp: Quantumania prima di essere assunto per Avengers: La Dinastia Kang, mentre Waldron è stato capodi Loki prima di scrivere Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Avengers: Secret Wars. Kevin Feige aveva così tanta fiducia in Waldron da collaborare con lui per un film di Star Wars che non è mai stato realizzato e da fargli sostituire Loveness in La dinastia dei Kang. Tuttavia, le cose sono cambiate e il tempo di Waldron nel MCU sembra essere finito.