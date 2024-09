Un segnale essere qui Come sto? Pian piano sempre meglio | Chiara Ferragni torna in pubblico alla Fashion Week E c’è anche Silvio Campara

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) “È unqui stasera”.sceglie il momento e il luogo perfetti per il suo ritorno sotto i riflettori, ovvero il red carpet dei CNMI SustainableAwards, gli “Oscar” della moda sostenibile, andati in scena domenica sera al TeatroScala di Milano. Una ricomparsa che non è passata affatto inosservata viche è arrivata dopo un anno di assenza dalle passerelle milanesi seguito al “Pandoro-gate” e in un momento in cui l’imprenditrice digitale è al centro dell’attenzione mediatica per il recente “dissing” tra il suo ex marito Fedez e il rapper Tony Effe. Ma, soprattutto, vista la presenza all’evento di, il Ceo di Golden Goose che durante la serata è stato premiato con il “Groundbreaker Award”.