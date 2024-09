Tajani a New York da Saint Patrick saluta gli italiani all’estero

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 23 settembre 2024) NEW– La giornata del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonioè cominciata con un punto stampa sulla politica estera in previsione degli incontri dell’Assemblea Generale alle Nazioni Unite, che lo impegneranno da martedì a venerdì. Fra i temi centrali, i due conflitti in Ucraina e sulla Striscia di Gaza rispettivamente. Al Consolato Generale d’Italia, sulla scia della Giornata Mondiale dello Sport, inaugurata la scorsa settimana, il ministroha presentato l’incontro “Sport Made in Italy: strumento di crescita” per promuovere gli investimenti nelle società sportive italiane e l’attività fisica come elemento fondamentale per la diplomazia fra i Paesi e per la crescita di una società.