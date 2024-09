Serie A si è tenuta a New York la ‘Giornata dello sport italiano nel mondo’

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di lunedì 23 settembre 2024) In queste ore altra manifestazione con laA e tanti ex giocatori protagonisti. Continua il processo di espansione. Negli ultimi anni uno dei principali obiettivi dellaA è stato sicuramente quello di promuovere il proprio prodotto all’estero, che sia in Europa o oltre continente. Il nostro campionato punta ad avere maggiori appeal in paesi dove il calcio non ha ancora un grandissimo successo e la LegaA sta lavorando duramente da questo punto di vista.A, ancora partner strategici in Usa (Lapresse)AnewsNell’ultimo weekend abbiamo visto partite importanti come Juve-Napoli e soprattutto come il derby di Milano e l’auspicio è che anche oltre i nostri confini ci sia stato un grande seguito.