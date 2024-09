Sciopero Rai oggi stop del personale non giornalistico | saltano alcuni programmi tv

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) –in Rai e la settimana inizia con tante modifiche sul palinsesto. Si ferma ilnon: quadri, impiegati tecnici e operai della Rai che aderiscono ad Slc, Fistel, Uilcom, Ugl e Snater, per l’intera giornata di lunedì 23 settembre. “L’astensione dal lavoro – si legge in una nota sindacale – è stata indetta a sostegno del rinnovo del contratto di lavoro la cui proposta di rinnovo di luglio, siglata fra i sindacati e l’azienda di viale Mazzini, era stata bocciata dalla platea interessata con il 52 per cento dei consensi”.