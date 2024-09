Rai in Sciopero | saltano i principali programmi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 23 settembre 2024) Rai in. Oggi i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, hanno proclamato una giornata dia seguito della mancata approvazione da parte dei lavoratori dell’ipotesi di rinnovo del Contratto di lavoro per quadri, impiegati ed operai del 16 luglio 2024. L’obiettivo è quello di “riaprire il tavolo di confronto fra sindacati ed azienda su una diversa ipotesi di rinnovo contrattuale; porre all’attenzione delle istituzioni l’urgenza di un progetto di rilancio sia del ruolo che delle finalità di un’azienda che è concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo; bloccare la paventata vendita delle quote di maggioranza di Raiway; garantire risorse certe in grado di assicurare un futuro all’azienda”. Inoltre si sottolinea l’urgenza di un piano industriale per mission produttiva ed editoriale di Rai.