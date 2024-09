Quello che ci si aspetta dal capo della Chiesa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il Grillo si prende la libertà e consiglia: nella nostra confusa realtà, oltre che di temi ambientali, il magistero più alto parli alle anime. Scusate, ma non ci riesco. Non riesco a entusiasmarmi per il viaggio del Papa nel Sud Est asiatico. Non riesco a entusiasmarmi per il suo omaggio all’Indonesia, il Paese con il maggior numero di musulmani del mondo. Non riesco a entusiasmarmi per i silenzi sulla libertà di culto negata. Non riesco a entusiasmarmi per il dialogo interreligioso con chi il dialogo non sa che cosa sia. E non riesco nemmeno a entusiasmarmi per i discorsi che puntano esclusivamente sugli aspetti sociali o sui problemi dell’ambiente, dimenticando, come ha scritto Paolo Del Debbio su Panorama e sul quotidiano La Verità, «la vera crisi in atto: quella del cristianesimo». Mai come oggi si sente il bisogno di qualcuno che riempia il vuotosocietà parlando di Dio.