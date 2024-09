Paola e Chiara testo e significato di Il linguaggio del corpo con BigMama

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un duo iconico e un’artista che, negli ultimi anni, ha ottenuto un successo clamoroso portando avanti i suoi ideali con la forza della sua voce.si uniscono e pubblicano Ildel, un nuovo singolo che le vede protagoniste e che, già dal primo ascolto, ha tutte le carte in regola per diventare la canzone dell’autunno. Scopriamodel brano. “Ildel”,del brano Cosa succede quando un duo comee una giovane e attivissima artista comesi incontrano? Nasce un pezzo capace di entrare in testa per non uscirne più. Le due sorelle Iezzi, dopo l’incredibile successo di Furore e Festa totale, hanno deciso di tornare con una nuova possibile hit e, per farlo, si sono affidate all’incredibile voce dipubblicando Ildel