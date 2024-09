Ospedale virtuale In città il primo progetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) VIAREGGIO "Dobbiamo fare in modo che la tecnologia sia la più inclusiva possibile – sottolinea il sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti, arrivato a Viareggio per partecipare alla “Festa della Salute iCare“ – e per fare questo c’è bisogno di coinvolgere tutti gli stakeholders. La tecnologia è una sorella maggiore che dobbiamo considerate con molta attenzione e allo stesso tempo con molta fiducia". Una dichiarazione di intenti che però trova subito una prima applicazione neldell’. Una vera e propria rivoluzione quella già sperimentata all’estero con gli ospedali virtuali, che ora si preparano ad aprire i battenti in Italia, con unpilota presentato ieri mattina da Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità.