Nubifragio su Bergamo rinviata Atalanta-Como dopo un tira e molla di un’ora

(Di lunedì 23 settembre 2024)– Il meteo ha deciso di far slittare il derby lombardo traa domani sera, martedì sempre alle 20.45. Un violentoabbattutosi sudalle 19 di stasera ha costretto al rinvio il Monday night tra le provinciali lombarde inizialmente previsto per le 20.45.il riscaldamento l’incontro, date le condizioni del campo, è stato di tardato di una prima mezz’ora per il canonico sopralluogo con rimbalzo del pallone alla presenza dei capitani. L’arbitro Tremolada ha quindi disposto un secondo rinvio fino alla 21.45, con le squadre tornate in campo per un nuovo riscaldamento sotto un diluvio torrenziale, su un campo sempre più allagato.