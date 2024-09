Novità sul wardrobing la restituzione degli acquisti online | cos’è e come cambierà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) La rivoluzione attuata dal colosso Amazon in tema di resi dei prodotti elettronici (riduzione dei giorni disponibili da 30 a 14), in essere da marzo 2024, e ufficialmente voluta per ridurre le emissioni e i costi per spostare la merce che si vuole rendere, potrebbe presto essere seguita da altri big dell'e-commerce, per contrastare un fenomeno sempre più preoccupante per le aziende produttrici: il. Cos'è ilMa di cosa si tratta? Chi lavora nel settore dell'e-commerce, o in un retail store della moda, sa bene quanto sia importante per il cliente poter rendere un prodotto, qualora si cambiasse idea o si capisse che non era ciò che si stava cercando. Se nell'elettronica è una garanzia di eventuali difetti del prodotto, nell'abbigliamento è divenuta una pratica scorretta, in quanto spesso è decisa dal cliente ancor prima di comprare quel capo.